Ramazan’da cilt sağlığınıza dikkat

Dr. Bayram Börekçi, “İftarda ve sahurda ağır ve yağlı beslenmek, zaman darlığı sebebiyle vücut için gerekli gıdaları tam alamamak ve yetersiz uyku, cildi olumsuz yönde etkiler” dedi.

Canlı ve sağlıklı bir cilt için suyun önemine dikkat çeken uzmanlar, susuz kalındığı takdirde ciltte kuruluk, ince kırışıklık ve sarkmaların baş gösterebileceğini hatırlattı. Özel Hayat Hastanesi Dr. Bayram Börekçi, Ramazan’da cilt sağlığına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Börekçi, “İftarda ve sahurda, ağır ve yağlı beslenmek, zaman darlığı sebebiyle vücut için gerekli gıdaları tam alamamak ve yetersiz uyku, cildi olumsuz yönde etkiler. Aslında, Ramazan ayında tutulan oruç ile temel bazı beslenme yanlışları yapılmadığında ve bakıma dikkat edildiğinde, cilde bir anlamda detoks uygulanmış olur” diye konuştu.

Sulu meyve ve sebze tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Bayram Börekçi, “Ancak cilt için gerekli nem oranını korumak ve suyu hücrelerde daha fazla tutabilmek için sadece su içmek yeterli olmaz. Hücrelerde meydana gelecek hasarı da önlemek gerekiyor. Yüksek teknoloji ile üretilmiş konusunda uzman kişilerin önerdiği nemlendiriciler kullanılmalıdır. Güçlü formüllü yoğun nemlendirici özellikte, cildin gün boyu nemli ve yumuşak kalmasını sağlayan ürünler kullanılmalıdır. Nemlendiricilerin etkisi sadece cildi nemlendirmek ve kurumaktan korumakla sınırlı değil, aynı zamanda güneş ışınlarına karşı koruyucu bir kalkan oluştururlar” diye konuştu.

Cildin yıpranmaması ve yaşlanmamasının doğaya aykırı olduğunu ifade eden Börekçi, "Ancak yılların izini cildinizde daha az ve daha geç görmek için var olanı korumalısınız. Yaz aylarında sıcak hava ve güneş ışınları gibi çevresel faktörlerin etkisi ile cildin daha fazla neme ihtiyacı vardır. Yaz aylarındaki güneş ışınlarının zararlı etkilerine maruz kalmış cildimiz Ramazan ayı ile birlikte yanlış beslenme ile daha da yıpranıp cansızlaşabilir. Güneş ışınları cildimizde kuruma, kalınlaşma ve matlaşmaya neden olur ve bu değişimler de cildimizin daha kolay yıpranmasına yol açar" dedi.