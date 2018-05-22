Ramazanda kumarhanelere baskın: 39 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatan mekanlara operasyon düzenlendi. Yapılan umuma açık 3 iş yerinde 1 adet güvenlik kamerası, 1 adet elektrikli tombala makinası, 88 adet tombala topu, 53 adet tombala kartı, 5 adet bez torba, 10 adet karton zemin, 300 adet pul, 200 adet tombala kart, çok sayıda pul ve kumar oynamak için kullanılan para ele geçirildi.

Ekipler gözaltına aldıkları şahıslardan 36 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası ve iş yeri sahibi 3 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlarından adli işlem yaptı.