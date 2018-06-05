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05 Haziran 2018 13:26

Ramazanın huzuru Kestel’i sardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’de gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlarla buluşarak, birlik-beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Ramazanın huzuru Kestel’i sardı

05 Haziran 2018 13:26


11 ayın sultanı ramazanda her akşam farklı ilçede iftarlara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Kestel’deydi. İlçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve çeşitli programlara katılan Başkan Aktaş, Büyükşehir ve Kestel belediyelerince düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.


Ramazanın manevi atmosferinin Bursa’nın tüm ilçelerinde doyasıya yaşandığını söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, bir yandan kente değer katan çalışmaları sürdürürken diğer yandan ramazanın ruhuna uygun organizasyonlarda vatandaşlarla buluştuklarını anlattı.


Dayanışma vurgusu


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in değerinin her geçen gün arttığını belirterek, “Kestel’de iftar öncesi esnaflarımızı ziyaret ettik, hemşerilerimizin sıkıntı ve önerilerini dinledik. Şehrimizdeki kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerin yeni merkezlerinden biri olacak Kestel Açık Hava Tiyatrosu’nun da açılışını gerçekleştirdik. İftarda da mübarek ramazan ayının bereketini, maneviyatını paylaştığımız Kestelli vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.


Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan nedeniyle hem Bursa hem de 7 farklı ülkede iftar programları düzenlediğini ve erzak dağıtımları yaptığını sözlerine ekledi.


AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Kestel Belediye Başkanı Yener Acar’ın da hazır bulunduğu iftar programına, Kestelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, ilçenin yıldızının Büyükşehir yatırımlarıyla parladığını söyleyerek, verilen iftar yemeği ve gösterdiği hassasiyet nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.




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