Ramazan’ın manevi iklimi Bursa’yı saracak

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Şehr-i Ramazan’ programı ile Bursa’da manevi atmosferine uygun şekilde yaşanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Şehr-i Ramazan’ programını basın mensupları ile paylaştı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ile Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ve Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Fehim Ferik de Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı.

Başkan Aktaş, Ramazan’ın maneviyatına uygun bir program hazırlandığını belirterek, “Ramazan, bir ibadet ayıdır. Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’müz bünyesinde hazırlanan programda, Merinos Parkı ve Hüdavendigar Kent Parkı başta olmak üzere Bursa’nın farklı noktalarında Kur’an ziyafetleri, sohbetler, ortaoyunları, dini musikiler içeren konserler ve animasyon etkinlikleri yapılacak. 16 Mayıs itibariyle başlayacak programlarda Merinos ve Hüdavendigar Kent Parkı’nda Mehter Takımı, tuluat sanatı icrası, anlatı programları, birbirinden değerli hocalarımızın sohbetleri, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, usta sanatçılardan tasavvuf konserleri, bilim şov ve yarışma programları, kahramanlık türküleri, çocuklara özel gösteriler, tasavvuf, sağlık, kültür ve medeniyet sohbetleri, Karagöz Hacivat ile Şehir Tiyatrosu oyunları ve şiir dinletileri gibi etkinliklerle, vatandaşlarımız Ramazan gecelerini dolu dolu geçirecekler” diye konuştu.

Program, yerel sanatçılarla daha da zengin

Başkan Aktaş, bu yıl Enderun Teravih Namazı’nın sadece Namazgah’ta kılınacağını hatırlatarak, “Program kapsamında İl Müftüsü İzani Turan, Bursa Müftülüğü Baş Vaizi Mehmet Kutlay, Osmangazi Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve UÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Emin Ay, sohbet ortamında vatandaşların sorularını cevaplayacak. Tolga Şekerci, Mürşid Kavurmacı, Agah, Fatih Koca, Mesut Yavaş, Ahmet Feyzi, Necip Karakaya, Engin Güneş, Sinan Topçu, Sedat Uçan, Murat Belet, Rıza Kara, Tamer Bakırcı, Bayram Büyükoruç, Veysel Bilen, Kadir Arı, Orhan Çakmak, Yusuf Yüzlüler ve İnegöl Tasavvuf Müziği Korosu birbirinden güzel ilahileri seslendirecekler” dedi.

Bu yıl özellikle yerel sanatçıların yoğunlukla yer aldığı programın değerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ramazan’da ayrıca Ömer Karaoğlu, Mustafa Cihat, Grup Genç gibi sanatçılar ezgilerden bir demet sunacaklar. Seyfullah Kartal, Kahraman Tazeoğlu ve Serdar Tuncer şiir dinletileriyle aramızda olacak. Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, Ömer Tuğrul İnançer, Prof. Dr. Emin Işık ve Dursun Gürlek ile sohbetler gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Bursaray’a ek sefer

Çocukların neşe kaynağı Erkan Obüs’ün de jonglör gösterileri ile programa renk katacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Ramazan boyunca Bursaray’da gece 12’den sonra, ilave tren saatleri düzenlemesi yaptık. Ramazan etkinliklerini takip etmek isteyen vatandaşlarımız için bazı istasyonlarda seferleri saat 01.30’a kadar uzattık” dedi.

Ramazan’ın hem yaz, hem de seçim gündemi nedeniyle yoğun geçeceğine değinen Başkan Aktaş, Ramazan’da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sosyal sorumluluk odağıyla yürütülen faaliyetleri anlatarak, “Ramazan’da 17 ilçemizde belirlenen 30 bin aileye erzak dağıtımlarımız devam ediyor. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak adreslere teslimi bizim yaptığımızı ifade etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Hem Bursa’da hem de yurtdışında iftarlar verilecek

Başkan Aktaş, iftar programlarıyla ilgili de bilgiler vererek, “Fomara, Emirsultan, Alemdar, Çınarönü ve Tayakadın mahalleleri ile Gürsu Çarşı meydanına da iftar çadırları kuruldu. Her gün 9 bin kişiyi iftar sofralarımızda ağırlayacağız” dedi. Ramazan’da kardeş coğrafyalarda iftar programlarının yapılacağına da değinen Başkan Aktaş, “Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan ve Gürcistan’da iftar programları yapılacak ve bu manada mazlum coğrafyalara da sahip çıkacağız. Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlar getirmesini ve tüm dünyayı barış ikliminin kaplamasını temenni ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan’ın en sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi adına ekiplerimiz 7/24 görev başında olacaklar” diye konuştu.

Aktaş, 17 ilçede toplam 14 milyon metrekarelik mezarlık alanlarındaki temizlik ve düzenleme çalışmalarının Şubat ayında başlatıldığını ve Ramazan Bayramı’na kadar çalışmaların tamamlanacağını sözlerine ekledi.