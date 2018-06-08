Ramazan’ın son cumasında Ulucami doldu taştı

Ramazan’ın son cumasını Ulucami’de kılmak isteyen Bursalılar içeriye sığmayınca avluda ve çarşı içinde namazlarını kıldı.

Ramazan ayının son cuma namazında, Bursa’daki camilerde büyük bir yoğunluk yaşandı. Camilere sığmayan çok sayıda vatandaş, namazlarını cami avlularına hasır ve seccadelerini sererek kıldı. İslamiyetteki en büyük 5’inci mertebedeki ibadethane sayılan Ulucami’de namaz kılmak isteyen çok sayıda yerli turist ile Bursa’lı vatandaş daha ezanın okunmasına 1 saat varken camiyi doldurdu. Cemaatin bir kısmı ezan okunmadan önce kutsal mabette okunan vaazı dinlerken diğer kısmı ise Ulucami’nin muhteşem hatlarını ilgiyle inceledi. Cuma namazı öncesinde okunan hutbede ramazan ayının faziletlerinden bahsedildi. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusuna ve kapalı çarşı tarafındaki sokağa atılan kilimlerin üzerinde namazlarını kıldı.