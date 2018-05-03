Ödül töreninin yıldızı, aldığı 12 ödülle Elfi Gayrimenkul oldu.

Türkiye genelinde 200 ofisi bulunan Realty World’ün ’2017 Türkiye Kupası’ ödülleri İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Her yıl Türkiye genelinde faaliyet gösteren Realty World ofislerinin katıldığı yarışmada, yıl içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerle dereceye giren ofislere plaket ve kupaları verildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2016 yılı ciro kategorisi ofis birinciliği ve Marmara ligi birinciliğini kazanan Elfi Gayrimenkul, 2017’nin de yıldızı oldu.

Elfi Gayrimenkul Bursa ofisi, Türkiye 1’inciliği, Marmara Bölge 1’inciliği, Türkiye Danışman 2’nciliği, 5’inciliği, 6’ncılığı ve 7’nciliği, Marmara danışman 1’inciliği, ve 3’üncülüğü kazanırken, 2016 yılında açılan Balıkesir ofisi ise, 2017 yılı Türkiye 6’ncılığı Marmara Bölge 2’nciliği, Türkiye danışman 4’üncülüğü ve Marmara danışman 2’nciliği ödüllerinin sahibi oldu. Bu ödüllerle Elfi Gayrimenkul, 2016’dan sonra 2017’de de 12 ödül ile Realty World Türkiye’nin en gözde ofisi olduğunu ispatladı.

Ödül alan Elfi Gayrimenkul Danışmanlarının isimleri ise şöyle:

Türkiye Danışman 2’ncisi Serkan Aydemir, Türkiye Danışman 4’üncüsü Cihan Koçer (Elfi 2 Gayrimenkul), Türkiye Danışman 5’inciliği Ali Osman Dede, Türkiye Danışman 6’ncılığı Murat Ayaz, Türkiye Danışman 7’nciliği Doğan Sarı, Marmara Danışman 1’inciliği Serkan Aydemir, Marmara Danışman 2’ncisi Cihan Koçer (Elfi 2 Gayrimenkul) ve Marmara Danışman 3’üncüsü Ali Osman Dede oldu.

Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı ve Demet Akalın’ın muhteşem performansıyla konukları coşturduğu gecede, kupasını Garanti Koza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Binark’tan alan Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, tüm ekibini sahneye davet ederek başarılarının haklı kutlamasını gerçekleştirdi. Aydemir, “Bugüne kadar hiçbir zaman pes etmedim. Ofisi 4 kişi açmıştık şimdi 80 kişiyiz. Biz inançla zirvede olmaya devam edeceğiz. Bu kupa benim değil ekibimin kupası onlarla gurur duyuyorum” dedi.