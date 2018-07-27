’Recep İvedik 6’ Karacabey longozunda çekilecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Şahan Gökbakar ’Recep İvedik 6’ filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahan Gökbakar’a kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren de eşlik etti. Filmin Karacabey’de çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Özkan, “Güzellikler şehir olarak anılan Karacabey’imizde bugün güzel misafirlerimiz var. Sanat camiasının yakından tanıdığı ve Türk halkının çok fazla benimsediği Şahan Gökbakar bizimle beraber. Uzun bir süreden beri Karacabey’i geziyorlar. Karacabey’in önemli değerleri var. Bunlardan biri de içerisinde 300 çeşit kuş türünü barındıran ve endemik bitkilerin yer aldığı longoz ormanları. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6’yı burada çekecek. Ekibiyle beraber Karacabey’in misafiri olacak. Bütün Karacabeyliler adına, güzel ilçemize hoş geldiniz diyorum. Karacabey şu ana kadar tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçeydi. Biz çok daha farklı özelliklerinin ve güzelliklerinin olduğunu vurguluyorduk. Turizm yönü hiç bilinmeyen bir noktaydı. Bu anlamda Şahan Gökbakar’ın yeni çekeceği filimde, Karacabey’in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak” şeklinde konuştu.

’Recep İvedik 6’ filmi ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar ise, “Başkanımız Karacabey’de bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdiğimiz günden bu yana bize elinden gelen bütün desteğini verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizim projelerimiz Türk halkı tarafından son derece sevilen, beğenilen ve teveccühleriyle rekorlar kıran filimler oldu. Bu film serisinin 6’ıncısını konusu itibariyle zengin bir ormanlık alan olması gereken bir yerde çekecektik. Bunun için mekân aramaya başladığımızda, İstanbul’un ve Bursa’nın yanı başında olan Karacabey’de filmi çekmeye karar verdik. Türkiye için burası önemli bir yer. Buranın değerine bizim de katkımız olursa çok seviniriz” dedi.