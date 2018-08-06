Recep Tayyip Erdoğan erkekliğe ilk adımı attı

İnegöl’de yaşayan Tuncay ve Pınar Erdoğan çifti, üçüncü çocuklarına ’’Recep Tayyip’’ adını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları sevgiden dolayı üçüncü çocuklarına "Recep Tayyip" ismini koyan aile, büyük oğulları Ali Talha ile birlikte 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’ı sünnet ettirdi. Mehter düğün salonunda düzenlenen düğün cemiyetine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Baba Tuncay Erdoğan, “Oğlumuz Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğimiz yıl İnegöl Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyonun ardından erkekliğe ilk adımını atmıştı. Çok mutlu ve gururluyuz. Bugünde abisi Talha ile birlikte sünnet düğünlerini gerçekleştirdik. Öncelikle Belediye Başkanımıza ve parti teşkilatına böyle özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Sünnet düğünümüze katılan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın ve abisi Talha Erdoğan’ın sünnet cemiyetlerine AK Parti ilçe yöneticiyle birlikte katılan Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bugün Tuncay Erdoğan kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak istedik. AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimizle beraber cemiyetlerine davet edilmiştik. Bizlerde icabet ettik. Tuncay kardeşimizin en son dünyaya gelen evladının ismini Recep Tayyip koyması, soyadının da Erdoğan olmasıyla, bizim bugün ülkemizin ve dünya lideri diye tabir ettiğimiz sayın Cumhurbaşkanımızın ismini vermesi bizi de çok gururlandırmıştı. Bu vesileyle de ben eşimle, ailesini evinde ziyaret etmiştim. Bugün de böylesine güzel bir mutluluğu onlarla paylaşalım istedim. Onların yanında olalım istedim. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Evlatları onlar için hep göz aydınlığı olsun. Tüm mürüvvetlerini inşallah hep birlikte aileleriyle, sevdikleriyle, akrabalarıyla bir ve beraber yaşasınlar” şeklinde konuştu.

Abisi ile birlikte sünnet düğünün de doyasıyla eğlenen minik Recep Tayyip Erdoğan’ın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. ‘Ben sünnet oldum’ diyen minik Erdoğan ise, “Sünnet olmaktan korkmadım. Mutluyum” dedi.