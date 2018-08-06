Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 11:14

Recep Tayyip Erdoğan erkekliğe ilk adımı attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2014 yılının Kasım ayında dünyaya gelen ve ailesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerinden dolayı Recep Tayyip ismi verilen Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen sünnet cemiyeti ile erkekliğe ilk adımı attı.

Recep Tayyip Erdoğan erkekliğe ilk adımı attı

06 Ağustos 2018 11:14


İnegöl’de yaşayan Tuncay ve Pınar Erdoğan çifti, üçüncü çocuklarına ’’Recep Tayyip’’ adını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları sevgiden dolayı üçüncü çocuklarına "Recep Tayyip" ismini koyan aile, büyük oğulları Ali Talha ile birlikte 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’ı sünnet ettirdi. Mehter düğün salonunda düzenlenen düğün cemiyetine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.


Baba Tuncay Erdoğan, “Oğlumuz Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğimiz yıl İnegöl Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyonun ardından erkekliğe ilk adımını atmıştı. Çok mutlu ve gururluyuz. Bugünde abisi Talha ile birlikte sünnet düğünlerini gerçekleştirdik. Öncelikle Belediye Başkanımıza ve parti teşkilatına böyle özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Sünnet düğünümüze katılan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan’ın ve abisi Talha Erdoğan’ın sünnet cemiyetlerine AK Parti ilçe yöneticiyle birlikte katılan Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bugün Tuncay Erdoğan kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak istedik. AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimizle beraber cemiyetlerine davet edilmiştik. Bizlerde icabet ettik. Tuncay kardeşimizin en son dünyaya gelen evladının ismini Recep Tayyip koyması, soyadının da Erdoğan olmasıyla, bizim bugün ülkemizin ve dünya lideri diye tabir ettiğimiz sayın Cumhurbaşkanımızın ismini vermesi bizi de çok gururlandırmıştı. Bu vesileyle de ben eşimle, ailesini evinde ziyaret etmiştim. Bugün de böylesine güzel bir mutluluğu onlarla paylaşalım istedim. Onların yanında olalım istedim. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Evlatları onlar için hep göz aydınlığı olsun. Tüm mürüvvetlerini inşallah hep birlikte aileleriyle, sevdikleriyle, akrabalarıyla bir ve beraber yaşasınlar” şeklinde konuştu.


Abisi ile birlikte sünnet düğünün de doyasıyla eğlenen minik Recep Tayyip Erdoğan’ın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. ‘Ben sünnet oldum’ diyen minik Erdoğan ise, “Sünnet olmaktan korkmadım. Mutluyum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç