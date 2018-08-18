Reflektör tak, görünür ol

Kazaların önüne geçmek için başlatılan projede yaklaşık 400 adet reflöktör dağıtılacak.

Orhaniye köyündeki törende konuşan İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Bahattin Demez, "Emniyet Müdürlüğü verilerine göre merkez ve köylerde tescilli 4 bin 970 adet traktör mevcut. Trafik tim komutanlığı sorumlulk bölgesinde yaşanan zirai hareketlilik sebebiyle meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, kazaların bir çoğunun traktör römorklarının ışıklarının noksan ve bozuk olmasından kaynaklandığı görülmekte. Traktör römorklarının arka kapak kısmına kanunen işaret levhası takılması gerekmektedir. Bu proje ile traktör sürücülerinin römorklarına kendileri için hayatî önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak, traktör sürücülerinin karıştıkları kazaları asgariye indirmek hedeflenmekte. Traktör sürücülerine trafik kurallarının tekrar hatırlatılması, kullandıkları römorklara reflektör takmalarının önemi anlatılacak" dedi.

Kazaların önüne geçmek için başlatılan projede yaklaşık 400 adet reflöktör dağıtılacak.