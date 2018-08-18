Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 15:45

Reflektör tak, görünür ol

Bursa’nın İznik ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası iş birliğiyle "reflektör tak görünür ol" projesi başlatıldı.

Reflektör tak, görünür ol

18 Ağustos 2018 15:45

Kazaların önüne geçmek için başlatılan projede yaklaşık 400 adet reflöktör dağıtılacak.


Orhaniye köyündeki törende konuşan İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Bahattin Demez, "Emniyet Müdürlüğü verilerine göre merkez ve köylerde tescilli 4 bin 970 adet traktör mevcut. Trafik tim komutanlığı sorumlulk bölgesinde yaşanan zirai hareketlilik sebebiyle meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, kazaların bir çoğunun traktör römorklarının ışıklarının noksan ve bozuk olmasından kaynaklandığı görülmekte. Traktör römorklarının arka kapak kısmına kanunen işaret levhası takılması gerekmektedir. Bu proje ile traktör sürücülerinin römorklarına kendileri için hayatî önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak, traktör sürücülerinin karıştıkları kazaları asgariye indirmek hedeflenmekte. Traktör sürücülerine trafik kurallarının tekrar hatırlatılması, kullandıkları römorklara reflektör takmalarının önemi anlatılacak" dedi.


Kazaların önüne geçmek için başlatılan projede yaklaşık 400 adet reflöktör dağıtılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç