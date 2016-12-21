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21 Aralık 2016 19:34

Reklam tabelasına bağlanan köpek akıma kapılarak telef oldu

Reklam tabelasına bağlanan köpek akıma kapılarak telef oldu

21 Aralık 2016 19:34

Bursa’nın İznik ilçesinde, reklam tabelasının direğine bağlanan köpek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Emrah Doğan, gezintiye çıkardığı köpeğinin zincirini Belediye Pasajı’nın önündeki reklam tabelasına bağladı. Ancak bir süre sonra pitbul cinsi köpeğin bağlı olduğu zincirin kıvılcım çıkardığını gören vatandaşlar, can çekişen hayvana yardım etmek istedi. Vatandaşlar, ellerine aldıkları tahtalarla elektrik akımını engellemeye çalıştı. Tasması kesilerek olay yerinden uzaklaştırılan köpek kurtarılamayarak öldü.
UEDAŞ ekipleri olay yerine gelerek elektrik akımını kesti. Ekipler, direkte elektrik olduğunu tespit etti. Hatta elektrik olduğu köpeğin telef olmasıyla ortaya çıktı. Köpeğin sahibi ise şikayetçi olacağını bildirdi.



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