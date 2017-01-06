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06 Ocak 2017 17:12

Rekortmen bağışçılara Kızılay’dan madalya

Rekortmen bağışçılara Kızılay’dan madalya

06 Ocak 2017 17:12

Türk Kızılayı Mudanya Şubesi, rekortmen kan bağışçılarına madalya, plaket ve bağışçı belgesi takdim etti.
Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleşen törende, 45 kez kan bağışında bulunan 1 kişiye Plaket, 35 kez kan bağışında bulunan 4 Kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 8 Kişiye gümüş madalya ve 10 kez kan bağışında bulunan 48 Kişiye ise bronz madalya takdim edildi.
Türk Kızılayı Güney Marmara Bölgesi Bursa Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, "Türk Kızılay’ı sadece afetlerde değil, ihtiyacın olduğu her alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’deki kan ihtiyacını karşılamak için 17 Bölge Kan Merkezi ve 64 Kan Bağışı Merkezi ile başarıyla sürdürmektedir. Tüm bu yapılanma ve faaliyetler yalnızca gönüllü kan bağışçılarının varlığı ile anlam kazanabilmektedir" dedi.



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