Rektör Ulcay: “Meslek yüksekokullarına gereken değer verilmeli”

Ulcay, meslek yüksekokullarının son tercih olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Uludağ Üniversitesi’nde diploma törenleri devam ediyor. Üniversitenin enstitü, fakülte ve yüksekokullarından mezun olmaya hak kazanan 3 bin 500 öğrenci bir bir diplomalarına kavuşuyor. Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan 13 meslek yüksekokulunda eğitim gören ve mezun olmaya hak kazanan öğrenciler de Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan törenle diplomalarını aldı.

Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’de ciddi bir nitelikli işçi ihtiyacının bulunduğunu söyledi. İş arayan insanlar kadar, kalifiye personel arayan fabrikaların da bulunduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Türkiye’de bugün işsizliğin olduğu kadar ciddi oranda da işçisizlik olduğunu görüyoruz. Bugün organize sanayi bölgelerine gidin. Nitelikli eleman aranıyor yazısını her yerde görebilirsiniz. Ülkemizde işsizlik olduğunu konuşuyoruz. Ancak nitelikli olmadığı için bu kişileri fabrikalar tercih etmiyor. Türkiye’de düz lise mezunu olanları eğitmek için yine ülkemizin kaynaklarından harcıyoruz. Meslek lisesine dayalı olarak çalıştığımız müddetçe meslek yüksekokulları büyük bir önem arz ediyor. Bursa olarak şanslı bir iliz. Biz Türkiye’deki meslek liseleri oranının üstündeyiz. Türkiye’de yüzde 40’larda olan oranlar Bursa’da yüzde 60-70 seviyelerinde geziyor. Meslek yüksekokullarının daha yüksek performansla ve nitelikli öğrencilerle dolabilmesi için ailelerin meslek liselerine çocuklarını yönlendirmeleri gerekiyor. Meslek liselerinin önünde tıkanma gören aileler de maalesef çocuklarını genel liselere gönderiyor. Ancak bu oluşturulacak yeni potansiyel genç işsiz anlamına geliyor” diye konuştu.

Rektör Ulcay, üniversite bünyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarının kalitesinin arttırılması adına 3 yıldır önemli projelere imza attıklarını söyledi. Ulcay, son olarak İŞKUR ile öğrencilerin daha donanımlı hale getirilmesi ve sektörde iş bulabilmesi için proje imzaladıklarını açıkladı.

Bursa UÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Tayar ise, iki yıl önce ailelerden teslim aldıkları öğrencileri son derece iyi bir şekilde eğiterek geri teslim ettiklerini kaydetti. Öğrencileri meslek sahibi yapmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Öğrenci ailelerini iki yıl boyunca bize güvendikleri için, çocuklarının eğitim sürecinde onlara destek oldukları için tebrik ediyorum. Çocuklarımızı gayret ve sabırla eğiten, onları iyi birer meslek sahibi yapan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye’deki 15 araştırma üniversitesinden birisi olan üniversitemizin Türkiye genelinde en iyiler arasında yer alan meslek yüksekokullarından mezun olan tüm öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyor, yeni hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından gerçek diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.