Rektör Ulcay orucunu öğrencilerle açtı

Dr. Yusuf Ulcay, üniversitenin merkez kampüsü içerisinde yer alan öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte orucunu açtı.

Uludağ Üniversitesi’nde her yıl ramazan ayında öğrenciler için verilen iftar yemeğine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay konuk oldu. İftar saatinde yemekhaneye gelen Rektör Ulcay, yemek sırasına girdi. Öğrencilerle bir arada oturan Ulcay, ezanın okunmasıyla birlikte orucunu açtı. İftar yemeği sonrası da yemekhanede kalan Ulcay, öğrencilerden gelen soruları da tek tek cevaplamaya çalıştı.

Ramazan ayının bereketini öğrencilerle birlikte paylaşmaya dikkat ettiklerini söyleyen Ulcay, “Göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren öğrencilerimize ücretsiz iftar yemeği dağıtımına başladık. Gerek merkez kampüs içerisinde gerekse de ilahiyat fakültesi yemekhanemizde binlerce öğrencimiz için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Toplamda 3 yıldır bu organizasyonu aralıksız sürdürüyoruz. Oruç tutan öğrencilerimiz, akşam iftar saatinde ne yiyeceklerini düşünmemiş oluyor. Üstelik bu sene sınav dönemine denk gelen ramazan ayında yoğun bir ders çalışma temposuna başlayan öğrencilerimiz için de iftarlar sıkıntısız geçiyor” dedi.