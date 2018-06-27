Rektörden lisansüstü eğitim tavsiyesi

Dr. Yusuf Ulcay, lisans eğitiminden mezun olan öğrencilere yüksek lisans ve doktora yapmaları tavsiyesinde bulundu. Rektör Ulcay, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için araştırmacı akademisyenlere ihtiyacımız var. Bunun da yolu eğitime devam etmekten geçiyor” dedi.

Uludağ Üniversitesi’nde diploma törenleri hız kesmeden devam ediyor. Fakültelerden ve meslek yüksekokullarından mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, düzenlenen törenlerle gerçek diplomalarına kavuşuyor. Lisans mezunlarının yanı sıra lisansüstü ve doktorasını tamamlayan öğrenciler de törenlerde diplomalarını alıyor. Fakülte mezuniyet törenleri öncesinde gerçekleştirilen etkinlik sayesinde diplomalarını alan lisansüstü ve doktora öğrencileri de kep fırlatmanın sevincini yaşıyor.

Diploma törenlerinde konuşan Dr. Yusuf Ulcay, göreve geldiklerinde 3 bin seviyesinde olan yüksek lisans ve doktora sayılarını 3 yıl içerisinde 3’e katlayarak 9 bine çıkardıklarını kaydetti. Rektör Yusuf Ulcay, eğitimdeki rakamların gelişmişlik ve refah seviyesi ile benzer çizgiler taşıdığının altını çizdi. Ulcay, “Dünyada en fazla doktora ve yüksek lisans mezunu bulunan ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Çin. Bugün Çin’de bin kişilik nüfusa karşılık var olan doktora mezunu sayısı 2.2 olarak görünüyor. ABD’de bu sayı 1.7 olarak tespit edilmiş. Avrupa’da 1.5 ve Japonya ile Güney Kore’de bu sayı 1.1. Türkiye’de ise 0.4 olarak devam ediyor. Avrupa’nın öğrenci olarak en kalabalık iki ülkesinden birisiyiz. Ancak yükseköğretime devam eden öğrenci sayımız maalesef çok az. 2023 hedefleri içerisinde bu rakamları kısa sürede 3 katına yakın yükseltmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize buradan çağrım; lisans eğitimi ile eğitimlerinizi tamamlamayın. Devletimizin çok sayıda desteği var” dedi.

Konuşmaların ardından isimleri açıklanan lisansüstü ve doktora öğrencileri diplomalarını akademisyen hocalarının ellerinden aldı. Öğrenciler daha sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı.