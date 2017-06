Rektörden öğrencilere "Geleceğinizi planlayın" tavsiyesi

Dr. Yusuf Ulcay, mezun öğrencilerin geleceklerini şimdiden planlamaları gerektiğini söyledi. Rektör Ulcay, "Eğer siz bugünden geleceğinizi planlamaya başlarsanız, yarın varmak istediğiniz noktaya çok daha hızlı varırsınız" dedi.

Uludağ Üniversitesi’nde diploma törenlerinin coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Mezun olan öğrencilerin gerçek diplomalarına kavuştukları törenler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile sürdü. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eray Alper ve Prof. Dr. Mehmet Yüce, İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray, fakülte yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri törenlerde hazır bulundu.

Yaklaşık 900 öğrencinin diplomasını aldığı törende konuşan Rektör Yusuf Ulcay, öğrencilere mezuniyetin ilk gününden itibaren hemen kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmaları konusunda tavsiyede bulundu. Öğrencilerin öncelikle 5 yıllık kısa vadeli bir plan oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Rektör Ulcay, "Yaptığınız planlamayı cüzdanınıza koyun ve belli aralıklarla çıkarıp bakın. Hedeflerinizin neresinde olduğunuzu görün. Eğer planlamanızdan saptıysanız, yeni bir plan çıkartın. Bu planlamayı 10 yıl ve 25 yıl olarak uzatabilirsiniz. Geleceğini planlayan ve kendisine 25 yıllık hedef koyan bir çalışana sahip olan şirketin en az 50 yıllık bir planlaması vardır. 50 yıllık planlama yapan kurumlara sahip olan devletlerin de en az 100 yıllık planları vardır. Unutmayın ki 100 yıllık planlamaları olmayan devletlerin de gelecekte dünya üzerindeki gelişmeler hakkında söyleyecek sözleri yoktur" diye konuştu.

"Aileler çocuklarına güvenmelidir"

İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı ise yaptığı konuşmasında fakültedeki tüm öğrencileri her zaman kendi evlatları gibi gördüklerini belirtti. Eğitim kalitesi anlamında en iyisini vermeye çalıştıklarını ifade eden Dekan Arı, "Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim alması bizim en büyük isteğimiz oldu. Mezun olan öğrencilerimizin buradan mezun olduklarını gururla söylemeleri bizim beklentilerimizden biridir. Fakültemizin de bu amaca uygun çalışması için de yapıcı her türlü eleştiriye açık olduk. Bundan sonraki eğitim kalitemizi arttırmaya devam ederek, mezunlarımızın da gelecekte buradan iyi ki mezun olduk demelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin ailelerinden de onlara çok güvenmelerini ve her zaman gurur duymalarını istiyoruz" dedi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray da toplam 12 yüksek lisans ve 8 doktora programı ile hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Enstitü olarak bugüne kadar 3 bin 700’e yakın öğrenci mezun ettiklerini kaydeden Müdür Filiz Giray, gelecek talepler doğrultusunda yeni programlar açmaya da hazır olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından törene katılan doktora, yüksek lisans ve lisans mezunu öğrencilere gerçek diplomaları üniversite yöneticileri tarafından takdim edildi.