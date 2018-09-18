Renk ve çizgi bu sergide meşk edecek

Nilüfer Belediyesi, resmin şairi olarak bilinen Devrim Erbil ile Tülay Tura Börtecene'nin “Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” isimli resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Nilüfer Belediyesi, eşsiz bir resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk resim sanatında soyut anlatımın en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil ile Tülay Tura Börtecene, eserlerini “Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” resim sergisinde Bursalılarla buluşturacak. Erbil ve Börtecene, 1950'li yılların ortalarında Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki öğrencilik döneminde başlayan, “Mavi Grup” ve diğer etkilerle süren meslekî dostluklarını, bu sergi süresince Bursa'ya taşıyacaklar.

Renk ve çizginin meşk edeceği “Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” resim sergisi, 20 Eylül Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürevi'nde saat 19.00'da kapılarını sanatseverlere açacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanatın şehri Nilüfer'de özel bir sergiye ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “20 Ekim tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açık kalacak sergiye bütün sanatseverleri bekliyoruz” dedi.