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Roma devrinden kalma bronz lahit bulundu

Bursa’da jandarma ekipleri evin temeline gizlenmiş Roma dönemine ait bronz lahit buldu.

Bursa'da jandarma ekipleri evin temeline gizlenmiş Roma dönemine ait bronz lahit buldu.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün bir evin temeline gizlenmiş Roma dönemine ait bronz lahit bilgisine ulaştı.


Ekipler İnegöl'ün Kestanealanı Mahallesi'nde U.G.'ye ait eve baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, evin arka bahçesinde inşaat temelinde, üzeri tahta ile örtülerek gizlenmiş, 500 kilogram ağırlığındaki lahit bulundu. Roma dönemine ait bronz lahde el konuldu. Evin içerisinde yapılan aramalarda 30 kilogram ağırlığında mermer mezar steli, kadın heykeli, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 60 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili daha önceden de çeşitli suçlarla aranan U.G.'nin sorgusu devam ediyor.

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