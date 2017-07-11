Roma döneminden kalan mezar odası definecilerin talanına uğradı

Burada altın olduğuna inanan defineciler tarihi mezar odasını talan ederken, tahribat her geçen gün büyüyor.

Elbeyli köyünde çağının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen ve Tümülüs Dromos olarak adlandırılan mezar odası, 1980’lerin sonlarına doğru karayolları tarafından yol genişletilme çalışması sırasında ortaya çıkarıldı. O günün kayıtlarına göre, ortaya çıkarılan odada ranza tipli altlı üstlü dört kline, bunların üzerinde kırmızı renklerle işlenmiş şeritler yatak ve yastıkları bulunmaktaydı. Roma dönemi mezar odasının girişi definecilerden korunmak için demir kapı ile kapatıldı.

Zaman içinde demir kapısı yıkılıp içi tahrip edilen Dromos mezar odası, bugün de aynı saldırıya maruz kalıyor. 2011 yılında çekilen fotoğraflarda yer alan kesme duvarların bazıları bugün yerinden sökülüp atılmış ve define aranmış.

Roma dönemi nadide mezar yapıtlarından olan oda mezarın acilen korunma altına alınması gerektiği ifade ediliyor. Bugün, mezar odasının taş kapısı, zeminleri, klineleri ve duvarlardaki kesme taşları geniş çapta tahrip edilmiş halde sahip çıkılmayı bekliyor.