Roman derneğinden silaha hayır

Dernek Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, bugüne kadar kimsenin havaya silah sıkmakla kahraman olmadığını belirterek, “İnsanların hürriyeti bir başka insanın hürriyetine müdahale ettiği yere kadardır. İnsanlar düğün ve her türlü eğlencede silahtan rahatsız oluyor, korkuyor. Biz Romanlar Derneği olarak muhtarımız ile birlikte mahallemizde yapılan düğün ve her türlü eğlencede silah atmayı yasakladık. Bunu mahallede duyurduk. Mahallemizin muhtelif yerlerine afişler astık” dedi.

Bu konuda çok kararlı olduklarını de belirten Belikırıkoğlu, “Kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunu yapan en yakınımız da olsa anında gerekli yerlere şikâyet edeceğiz. Hiç kimsenin başkasının düğününü berbad etmeye hakkı yok. İnsanlar tonlarca para harcayıp düğün yapıyor, ancak kendini bilmez birisi çıkıp ortalığı karıştırıyor. Şunu herkes çok iyi bilsin ki, bu güne kadar kimsenin havaya silah sıkmakla kahraman olmadı. Ancak katil olup hapse giren çok. Düğünlerde mutluluk ve sevinçlerimiz başkasının üzüntüsü olmasın. Bizim tek arzumuz bu. Mahalle sakinlerimizden ricamız bu kurala sonuna kadar uysunlar. Bizim düğünlerimiz herkese örnek olsun” diye konuştu.