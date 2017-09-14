Romanlar Derneği’nden İşkur’a teşekkür

Şube Müdürü Ahmet Baştürk’ün Roman istihdamı konusunda ciddi gayretler gösterdiğini belirten Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, “Kendisine uzun süredir teşekkür etmek istiyorduk, bugüne kısmet oldu. Gerçekten Roman istihdamı konusunda çok ciddi gayret ve çalışmaları var. Açtığı çeşitli kurslarla Roman vatandaşların önce meslek sahibi olmasını sağlıyor, ardından da iş sahibi yapıyor. Yıllardan bu yana ihmal edilen ve sigortalı işlerde çalışmayan kardeşlerimiz onun sayesinde artık iş sahibi olmaya başladı. Kendisine Yenişehir Romanlar Derneği olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

İşkur Şube Müdürü Ahmet Baştürk de, Yenişehir Romanlar Derneği’nin gayretli çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Biz kurum olarak hiçbir insan ayrımı yapmadan işsiz her insanımıza aynı mesafede durarak, onları iş sahibi yapmak için çalışıyoruz. Kaldı ki son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Roman vatandaşlarımıza özel ilgi gösteriyor. Bizler Roman kardeşlerimizden gelecek her türlü talebe hazırız. Onlara daha fazla istihdam imkanı sağlamak için meslek kurslar açacağız” diye konuştu.