Romanlar uyuşturucuya savaş açtı

Yenişehir Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Gençlerle yaptıkları toplantı ve istişarelerde bu meseleyi görüştüklerini belirten Yıldırım Belikırıkoğlu, “Gençlik Kolları Başkanımız Oğuz Akçağır da bu hususta son derece kararlı. Herkes kendi evinin önünü süpürürse ilçemiz tertemiz olur. Biz de önce kendi mahallemizden başlayarak uyuşturucu ile topyekûn mücadele ediyoruz. Belediyemiz ile ortaklaşa yaptırdığımız pankartları ilçenin muhtelif yerlerine astırdık. Pankartlarda ‘Uyuşturucuya kurban verilen her genç kaybedilmiş vatandır’ ve ‘Damarlarındaki asil kanı uyuşturucu ile kirletme’ yazıyor” dedi.

“Biz bu konuda kararlıyız” diyen Belikırıkoğlu, “Tavrımız çok net. Uyuşturucu içen, satan, temin eden kim olursa olsun, babamızın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmama kararı aldık. Mahallemizde de gerekli duyuruları yaptık. Gereken her şeyi söyledik. Bundan sonra Roman vatandaşlarımızın yaşadığı Yılmaz ve Tabakhane mahallelerimizde uyuşturucu ile anılan kim varsa gereken yapılacaktır. Bu konuda bütün hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. bundan sonra uyuşturucu ile Romanları yan yana kimse getiremeyecek. Bu mücadelemizde bizlere destek olan başta Kaymakamımız Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanımız Süleyman Çelik olmak üzere değerli büyüklerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Romanlar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Akçağır da, “Mahallemizde işsizliğin pençesinde kıvranan Roman gençleri hamallık, tarım işçiliği yaparak evlerine helal ekmek götürme derdinde. Uyuşturucu illetine bulaşmış ve özellikle uyuşturucu satan insanlara tahammülümüz asla yok. Bu mücadelemiz, bu pisliğin kökünü kazıyana kadar devam edecek. İçimizde uyuşturucu ile haşır neşir olmuş kimseyi istemiyoruz. Bunu net bir dille anlattık” dedi.