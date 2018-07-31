Romanya’da kardeş şehir buluşması

Gemlik Belediyesi heyeti bir kez daha Romanya’ya giderek, Navodari Bayram Günleri Festivaline iştirak etti. heyeti Belediye Başkanı Cholue Florin karşıladı. Hep birlikte akşam yemeğine geçen iki ülke heyeti burada karşılıklı sohbet etti. İki kardeş şehir arasındaki kültürel ve ekonomik münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiği ziyaretler 27 -31 Temmuz arasında yapıldı. Ayrıca Köstence ve Navodari şehrinin tarihî ve turistik yerleri ile birlikte Köstence Konsolosluğu da ziyaret edildi. Navadori heyeti, 7-8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivaline davet edildi.