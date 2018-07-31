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31 Temmuz 2018 18:08

Romanya’da kardeş şehir buluşması

Bursa’nın Gemlik ve Romanya’nın Navodari belediyeleri arasında kardeş şehir buluşmaları devam ediyor.

Romanya’da kardeş şehir buluşması

31 Temmuz 2018 18:08


Gemlik Belediyesi heyeti bir kez daha Romanya’ya giderek, Navodari Bayram Günleri Festivaline iştirak etti. heyeti Belediye Başkanı Cholue Florin karşıladı. Hep birlikte akşam yemeğine geçen iki ülke heyeti burada karşılıklı sohbet etti. İki kardeş şehir arasındaki kültürel ve ekonomik münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiği ziyaretler 27 -31 Temmuz arasında yapıldı. Ayrıca Köstence ve Navodari şehrinin tarihî ve turistik yerleri ile birlikte Köstence Konsolosluğu da ziyaret edildi. Navadori heyeti, 7-8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivaline davet edildi.




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