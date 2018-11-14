Rona'nın karşısında direnemiyorlar

Bursa'da narkotik köpeği Rona'nın aradığı araçtan 2 kiloya yakın uyuşturucu madde çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı illerden getirilerek uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin aracını takibe aldı. Durdurulan araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği Rona ve ekiplerinin yaptığı aramalarda, aracın gizli bölümlerine zulalanmış 750 gram metamfetamin, 900 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler N.H.Ç., F.U. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.