Rotary’de yeni dönem başladı

Bölge Federasyonu’nun 2017-2018 hizmet dönemi, Bursa Yeşil Rotary Kulübü’nün ev sahipliğinde yapılan devir teslim töreni ile başladı. Yeni dönemde Federasyona bağlı 64 kulübün hazırladığı projelerin ağırlığı, küresel ısınmanın olumsuzluklarıyla mücadele ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması konularında olacak.

İsmail Rodoplu’nun Federasyon Başkanlığı görevini Lütfü Demir’e bıraktığı törenin moderatörlüğünü Bölge Federasyonu Halkla İlişkiler Komiye Başkanı Nedim Atilla ve Yeşil Rotary Kulübü yeni dönem Başkanı Sinan Altınmakas birlikte yaptılar. 2016-2017 Dönem Başkanı İsmail Rodoplu törende yaptığı konuşmada başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi. Rodoplu, başkanlığı döneminde federasyona bağlı Rotary kulüplerin yüzlerce projeyle toplumun çeşitli kesimlerine dokunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Rotary 2240. Bölge Federasyon Başkanlığı görevini İsmail Rodoplu’dan devralan 2017-2018 Dönem Başkanı Lütfi Demir de, Rotary’nin 6 temel ilkesi olan barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, hastalıkları önleme ve tedavi, su ve sanitasyon, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuryazarlık, ekonomik ve toplumsal kalkınmayla ilgili projeleri dünyadaki 1 milyon 200 bin Rotaryenin her birinin teklifi doğrultusunda desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası Rotary’nin 2017-2018 Dönem Başkanı Ian H.S. Riseley’in, tüm dünyadaki Rotaryenlerden küresel ısınmaya dikkat çekecek projeler yapmasını istediğini ifade eden Federasyon Başkanı Demir, “Gerekli tedbirleri almazsak küresel bir felaket kapımızı çalacak. Rotaryenler olarak bu konuya dikkat çekmek öncelikli hedefimiz olacak” dedi.

Bu yıl bölgesel ana temanın ise “eğitimde fırsat eşitliği” olduğunu vurgulayan Başkan Demir, "Eğitim, toplumların geleceğinde çok önemli role sahiptir. Eğitim alma konusunda herkes eşit haklara sahip olmalıdır. Bölge Federasyonu ve federasyonumuza bağlı Rotary, Rotaract ve Interact kulüplerimizin projeleri ile bu konuda toplumuzda farkındalık oluşturmalarını umut ediyoruz” dedi.

Geçen dönemin yerel temalarından biri olan Cumhuriyet kazanımları projesinin önemine de dikkat çeken Demir, bu projeyi büyüterek devam ettireceklerini söyledi.

Toplantının son konuşmasını ise Rotary Zone 20B Başkan Yardımcısı ve 2440. Bölge Federasyonu 2016-2019 dönemi Rotary Vakfı Başkanı Dr. Reha Akın yaptı. Dr. Akın, Rotary Kulüpleri’nin hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için zaman, bilgi ve paraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Zaman ve bilgi sizde var. Para için de Rotary Vakfı’nın desteği hazır. Bize büyük fark yapacak projelerle gelin. Bu projeler için Rotary Vakfı 200 bin dolar destek sağlamaya hazır” dedi.