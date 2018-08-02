Baskında özel saksılar içerisinde yetiştirilmiş 30 kök hint keneviri yakalandı. Baskında Kur’an-ı kerimin altında saklanan bir silah da ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları tespit edilen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda kapıları açılmayan evlere koçbaşı yardımıyla girildi. Baskında bir adreste zehir tacirlerinin özel saksılarda yetiştirdiği ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı bilinen 31 kök hint keneviri ele geçirildi. Evlerde ikamet eden şahıslara, kaçmamaları için polis ekiplerince ters kelepçe takıldı.

Bir başka adreste yapılan aramalarda ise ikamette oturan şahısların Kur’an-ı kerimin altında sakladıkları bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

5 adreste yapılan aramalarda toplam 31 kök hint keneviri, satışa hazır vaziyette paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, bir miktar metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı, 2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.