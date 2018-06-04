Dernek binasında toplanan folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte müzik eşliğinde Süleymaniye Mahallesi’ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibinin sesini duyarak camlara çıkan vatandaşlar ise, oyunlara alkış ile tempo tuttu.

Arnavut böreği ikramı

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman, yönetim kurulu üyeleri ve folklor ekibi tarafından 5 yıldır devam eden ‘Rumeli Ezgileriyle Sahur’ programı bu yılda gerçekleştirildi. Dernek üyesi gençler, giydikleri Rumeli yöresine özgü kıyafetler ile davul, darbuka ve akordiyon eşliğinde Balkan müziklerini çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Davul yerine Rumeli ezgileriyle sahura kalkan vatandaşlar ise, neşeli organizasyonu gerçekleştiren gençlere Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti. Saat 02.30’a kadar süren organizasyon, gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla sona erdi.

Düğün gibi sahur

Derneğin Basın Sözcüsü Ahmet Hacılar, “Yaklaşık 5 yıldır Ramazan ayında Rumeli Ezgileriyle Sahur programı düzenliyoruz. Bu sene de etkinliğimizi dernek başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve folklor ekibimizle devam ettirdik. Gençlerle birlikte mahallede sokaklarını dolaşarak vatandaşları sahura uyandırıyoruz. Bunu da dernek olarak ilk defa biz yapıyoruz. Bu etkinliğimizi de geleneksel hale getirdik. Yöremize ait şarkılar ve türküler eşliğinde düğün havasında bir sahur etkinliği yaparak mahalle sakinlerini sahura uyandırıyoruz. Vatandaşlar da bizlere eşlik ediyor. Gecenin bir saatinde bizlere börekler, tatlılar yapıp hediye ediyorlar. Bu topladığımız yiyeceklerle de genç arkadaşlarımızla birlikte dernek lokalinde sahur yapıyoruz” şeklinde konuştu.