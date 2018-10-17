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Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Kent Konseyi'ne ziyaret

Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Vekili Şuayip Toprak’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Vekili Şuayip Toprak'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı Zekir Seferler, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Vekili Şuayip Toprak'a yeni görevinde başarılar dileyerek, derneğin ve Kent Konseyi'nin birlikte yapacakları çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundular. Toprak, Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Türkiye ve Balkanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü, Rumeli-Balkanlarda ve Bursa'da yaptığı çalışmalar, organizasyonlar ve yardımlaşmalarla güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti. Kent konseyi olarak çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını da dile getiren Toprak, dernek ile birliktede yapacakları çalışmalar olacağını belirtti.

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