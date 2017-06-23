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23 Haziran 2017 13:32

Rus Romanovlara yoğun ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kozdere köyünde damızlık Romanov koyun yetiştiriciliği yapan çiftlik, kırmızı et açığına katkı sağlamak için Rusya’dan koyun getirmeye hazırlanıyor.

Rus Romanovlara yoğun ilgi

23 Haziran 2017 13:32


Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, Veteriner Hekim Muhammed Yalvaç ve görevli ekip ilçeye bağlı Kozdere köyünde bulunan damızlık saf ırk Rus Romanov koyun çiftliğinde incelemelerde bulundu.


Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, “İlçemizde bulunan damızlık saf ırk Rus Romanov koyun çiftliği yurt dışından Romanov koyun getirecek. Bunun için de müdürlüğümüze, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teslim edilmek üzere gerekli evrakların hazırlanması ve iş yerindeki şartların uygunluğunun kontrol edilmesi için müracaat ettiler. Görevli ekibimiz ile birlikte yapmış olduğumuz incelemelerde gerek Romanov koyunların, gerekse işletme şartlarının uygun olduğunu gördük. İlçemizde yetiştirilen ünü tüm Türkiye’ye ve yurt dışına yayılan bu çiftliğimiz damızlık hayvan yetiştirerek kendi dalında güzel ve örnek işler yaparak ilçenin de tanıtımına katkı sağlıyor” diye konuştu.


Son yıllarda hayvan yetiştiricilerinin kaliteli ve et verimi yüksek olan çoklu doğum özelliğine sahip Romanov cinsi koyunlara ilgi gösterdiğini belirten Aranmaz, “Bu ilginin sonucunda Romanov cinsi koyun yetiştiren çiftlik sayısı artıyor. Yetiştiricilerin bu arayışları bizleri fazlasıyla memnun ediyor” dedi.




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