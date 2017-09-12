Cavit Çağlar’ın Devlet Dostluk Nişanı ile ödüllendirileceği tören 4 Kasım’da Kremlin’de düzenlenecek. Cavit Çağlar’a Rusya Devlet Başkanlığı tarafından ödül töreninin tarihi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Türkiye ile Rusya arasında Rus SU 24 uçağının Türk F16’ları tarafından Suriye sınırında düşürülmesinin ardından kriz patlak vermişti. Ekonomik anlamda özellikle turizm ve tarım konusunda iki ülke arasında büyük kriz yaşandığı gibi Rusya ile yaşanan bu gerginlik Türkiye’nin PKK-PYD ve IŞİD’e karşı mücadalesine de olumsuz etki yapıyordu.

Kriz sürerken Rusya’nın özerk Dağıstan Cumhuriyetleri’nde yatırımları olan Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar devreye girdi. Çağlar, bölgenin Cumhurbaşkanı Ramazan Abdulatipov ile Süleyman Demirel hükümetinde Devlet Bakanı olduğu 1990’lardan tanışıyordu. Abdülatipov o dönem Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in yardımcılarındandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise Çağlar’ın bakanlığı sırasında Genelkurmay Başkanı olan İsmail Hakkı Karadayı’nın Özel Kalem Müdürü’ydü.

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanının Dış ve Güvenlik İşleri Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın’a, Çağlar’ın Abdulatipov aracılığıyla Putin’e bir kanal açtığını bu kanalın değerlendirilebileceğini anlattı. Erdoğan, Akar’ın verdiği güvence ile operasyona yeşil ışık yaktı.

Bunun ardından Türkiye Rusya’ya mektup yazdı, öldürülen pilotların ailesine yardım edildi. Rusya ile ilişkiler kısa sürede normale döndü. Bu krizin çözülmesinde başrolde yer alan İşadamı ve Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, Putin tarafından Devlet Dostluk Nişanı ile ödüllendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözcüsü İbrahim Kalın da bu operasyonda Cavit Çağlar’ın çok önemli rolü olduğunu ifade etmişti.