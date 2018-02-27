Saadet’ten Cargill önünde basın açıklaması

SP İl Başkanı Mehmet Atmaca, yaptığı açıklamada, “Malum terör örgütleri sözde müttefikimiz ABD’nin silahları ile sınırlarımızı tehdit etme cüretini gösterirken, kahraman ordumuz hak ettikleri cevabı vermektedir. Allah’ın izniyle Mehmetçiğin çelik yumrukları ile yakın zamanda ya efendilerinin eteğinin altına saklanacaklar veya çil yavrusu gibi dağılarak, yok olacaklardır" dedi.

Atmaca açıklamasında, "Sizlerin aracılığıyla aziz milletimiz adına hükümete sesleniyoruz: Askerimiz insanlık düşmanı terör örgütlerinin başına bombalar yağdırırken, milletimizin sizden esirgemediği destekle, sorumlu devlet adamlığı gereğini yerine getirerek teröriste silah, mühimmat desteği sağlayan terör devleti ABD’ye zeytin dalı uzatma aybından vazgeçin. Ülkemizdeki Amerikan emperyalizminin askeri ve ekonomik merkezi ve sembolü olan İncirlik üssünün ve Cargill fabrikasının kapısına kilit vurma cesaretini gösterin. ABD’nin en büyük Siyonist sermayeli Cargill firması, Türkiye’de kendisinin tek rakibi olan şeker fabrikaları ve şeker pancar üretimi hakkında yanlış raporlar hazırlayarak hükûmeti yönlendirmeye çalışması ile haddini aşmıştır. Milletin oyları ile seçilen AK Parti hükümeti bu cüretkarlara haddini bildirmesi gerekirken, tam tersine Cargill’in hazırlattığı yanlış raporu harfiyen uygulamaya koymuş görülmektedir. Cargill, sözde raporu ile yüzyıllardır Anadolu’nun verimli topraklarında milyonlarca insanın istihdamında ve ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük pay sahibi olan pancar üretiminin kota ile engellenmesi ve şeker fabrikalarının satışı konusunda hükümeti ikna etmeyi başarmıştır” dedi.

Pancar üretiminin Cargill’in raporunun aksine ekildiği alana eşdeğer bir orman alanına göre 3 kat daha fazla oksijen sağladığını savunan Atmaca, “Buğdaya göre 6, ayçiçeğine göre 3,5 kat fazla katma değer sağlar. Buğdaydan 13, mısırdan 8 ve ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlar. Melas ve posa gibi değerli yan ürünlere sahiptir. Dekara 4 kilo saf fosfat, 15 kilo saf potasyuma eşdeğer besin maddesi sağlar. Kendinden sonra ekilen hububatta yüzde 20 verim artışı sağlar. Çapa ve hasat dönemlerinde 250 bin kişiye, fabrikalarda tarım sezonunda 30 bin kişiye istihdam sağladığı tarımla uğraşan herkes tarafından bilinmektedir. Bursa kamu oyunun yoğun tepkileri, mahkemelerin defalarca kapatma kararları, faaliyetlerini durdurma kararlarına rağmen, diğer hükümetler gibi AK Parti hükümeti de Cargill’in faaliyetlerini durduramamıştır. Verimli tarım arazilerini yok etme, ekolojik dengeyi bozma, İznik gölünün yok olma tehlikelerine rağmen bakanlar kurulu kararıyla özel endüstri bölgesi ilan ederek Cargill firmasının hizmetine sunulması aziz milletimizin vicdanını yaralamıştır. Hükümet, Cargill firmasının menfaati için neslimizin ve topraklarımızın zehirlenmesi, çiftçimizin yok olmasına göz yummuştur. Hükümet, stratejik öneme sahip Türk Telekom, demir çelik vb. kuruluşlardan sonra 1925 yılından buyana ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan şeker fabrikalarının satışı ile çiftçimizin son kalesini terk etmeye hazırlanıyor. Bu sevdadan vazgeçin. Emekçilerimizi düşünmüyorsanız bari Sağlık Bilim Kurulu’nu dinleyin. AB ve ABD’de yasak olan nişasta bazlı tatlandırıcı zehrinin üretimine engel olun. Şeker farikalarını satmayı değil bilakis, şeker pancarı üretiminin yapıldığı şehirlerde şeker fabrikalarını yaygınlaştırarak yerelden genele kalkınmayı sağlayın” diye konuştu.