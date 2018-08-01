Sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye ettiler

Çocuklara camiyi sevdirmek ve sabah namazı alışkanlığı kazandırılmak için düzenlenen kampanya sonunda bir ay boyunca sabah namazına gelen 150 çocuk bisikletlerine kavuştu. Demirtaş Merkez Camii imamı ve cemaatinin düzenlediği kampanyaya Demirtaş Mahallesi’nde bulunan çocuklar büyük ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahalle esnafı ve cami cemaatinin destekleriyle alınan 150 bisiklet çocuklara düzenlenen törenle takdim edildi. Bir ay boyunca sabah namazına gelip bisikletlerine kavuşan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Düzenlenen törende konuşan Demirtaş Merkez Cami İmamı Burhanettin Fidan, "Bu sevincin ve muhabbetin oluşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarım ve bize maddi ve manevi olarak destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş Merkez Cami Dernek Başkanımıza ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Samimi duygularımla itiraf ediyorum ki 150 çocuğumuzun 1 ay boyunca sabah namazlarına gelmeleri o tatlı çocuksu uykularından feragat edip sabah namazında saf tutmaları en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanımız dindar gençlik yetiştirmeliyiz dediğinde birileri ayağa kalkmıştı. Ama ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz’da da terör olaylarında da gördük. Milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştirmeliyiz. Ben o yönüyle bu törenin çok anlamlı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise "Ne konuşursanız konuşun bu çocukların burada yansıtmış olduğu fotoğrafın muhtevasını anlatmanız mümkün değildir" diye konuştu.

Çocuklar da bu organizasyonu düzenleyip kendilerine cami alışkanlığı kazandıranlara teşekkür ederek bisikletlerine keyifle bineceklerini söyledi.