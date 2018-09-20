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Sabah temiz bir ilçeye uyanmak için çalışıyorlar

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, temizlik işleri ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek baklava ikram etti.


Başkan Osman Sargın, bilhassa halk pazarının ardından arta kalan çöpleri temizleyerek sabaha temiz bir İznik bırakmak için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini görevleri başında ziyaret etti. Sargın, mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek, baklava ikramında bulundu. Osman Sargın, “Değerli mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hemşerilerimizin temiz bir sabaha uyanmalarını sağlıyorsunuz. Açıkçası karanlık gecelerin temizlik kahramanlarısınız. Sizleri ilçemize vermiş olduğunuz bu değerli katkılarınız, emekleriniz için tebrik ediyorum” dedi.

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