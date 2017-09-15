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15 Eylül 2017 12:34

Sadağı Kanyonu’nda lezzet şöleni

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu’nda lezzet şöleni yaşanıyor.

Sadağı Kanyonu’nda lezzet şöleni

15 Eylül 2017 12:34


Bursa’nın tabiat harikalarından Sadağı Kanyonu, her yıl binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Yaz sezonu süresince kanyona gelen ziyaretçiler yeşilin her tonunu görme fırsatı yakalarken, su ve kuş sesleriyle şehrin stresinden uzakta keyifli zaman geçiriyorlar. Kanyon gezisi sırasında mola vermek, dinlenmek isteyenlerin adresi ise bu yıl hizmete giren kafe.


Orhaneli Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Orhaneli Ltd. Şti’nin işletmeciliğini yaptığı kafe, ziyaretçileri, hafta sonları organik ürünlerden hazırlanan köy kahvaltısı ile hafta içi de Orhanelili kadınları hazırladığı birbirinden lezzetli yemeklerlebuluşturuyor. Gözlemeden mantıya, yöreye özgü fasulyeden fıstıklı helvaya kadar geniş bir menü sunan kafeye ise ziyaretçilerin ilgisi büyük.


Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Sadağı Kanyonu bizim için dünyanın sekizinci harikası. Kanyonumuzu gezmeye gelenler hafta sonları açtığımız kafede kahvaltılarını yapıyorlardı. Kafe artık hafta içleri de servise başladı. Konuklarımız hem eşsiz manzara, hem de mahallî lezzetlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu güzellikleri ve mutluluğu yaşamaları için herkesi kanyonumuza bekliyoruz” dedi.




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