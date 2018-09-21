Sadaka kutusunu böyle çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırında bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ekmek fırında meydana geldi. Fırına müşteri gibi giren bir adam, tezgah üzerinde duran sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden çalışanlar işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Fırın işçileri, görüntülerde bir adamın sadaka kutusunu aldığını görünce polise ihbarda bulundu. Emniyet ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Sadaka kutusunda yaklaşık 300 TL olduğu öğrenildi.