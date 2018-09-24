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Sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fırındaki sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırındaki sadaka kutusunu çalan şahıs tutuklandı.


Bursa'nın İnegöl ilçesi Şebboy Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü gece 03.00 sıralarında bir fırına giren hırsız, sadaka kutusunu çalarak kaçtı. İş yeri sahibi kutunun yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayı ortaya çıktı. Emniyet ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden zanlının A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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