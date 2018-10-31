Sadece zehir taciri değil, azılı hırsız da çıktılar

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Şahıslar sadece zehir taciri değil, aynı zamanda hırsız da çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişinin kullandığı aracı takibe aldı. Bir süre takip ettikleri aracı Yıldırım Karapınar Mahallesi'nde durdurmak isteyen jandarma ekipleri, dur ihtarlarına uymayarak kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Araçta bulunan şüpheliler E.O, H.K. ve F.F'yi gözaltına alan ekipler şahıslara yönelik yaptıkları sorgulamalarda E.O'nun 4 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Şüphelilerin üstlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 743 gram metamfetamin uyuşturucu madde, bin 766 gram bonzai, 33 gram selvia uyuşturucu madde ve olay günü uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 180 TL para ele geçirildi.

Öte yandan şahısların sadece uyuşturucu ticareti değil hırsızlık da yaptıkları tespit edildi. Şahısların ikametlerinde hırsızlık malı olduğu öğrenilen 4 spiral makinesi, 1 harddisk, 4 araç teybi, 1 araç televizyonu, 2 uydu alıcısı, 10 kilogram sarımlı bakır tel, 1 elektrikli odun kesme makinesi, 17 cep telefonu, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, 2 diz üstü bilgisayar, 1 hilti, 1 torna makinesi, 13 elektrikli matkap, 10 bilgisayar kasası, 2 ahşap kesme makinesi, 1 televizyon ve 1 koli florasan lamba ele geçirildi. Şahısların sorgusu sürüyor.