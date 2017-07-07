Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde diploma heyecanı

Uludağ Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminin son diploma töreni Sağlık Bilimler Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler için yapıldı. Törene akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, “Üniversiteler, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan bilim merkezleri olarak çalışmalıdır. Ülkemizin geleceğini ancak bilim ve araştırmaların merkezde olduğu çalışmalar ile güçlendirebiliriz. Uludağ Üniversitesi olarak bu gerçekten hareketle, bilimin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştüğü hem AR-GE yapan hem proje üreten, sanayi ve toplumla işbirliği kuran 3. nesil üniversite vizyonunu belirledik. Akademisyen ve eğitimci kadromuzu arttırdık. Üniversite olarak sadece öğrenci yetiştirmekle kalmıyoruz. Sanayiye ve topluma katkı koyan projeleri hayata geçirmek için çaba gösteriyoruz”dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Tunca ise 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 683 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti. Okulun kuruluşundan itibaren toplam 1602 hemşire, 120 ebe ve 357 sağlık memuru mezun ettiklerini vurgulayan Dekan Berrin Tunca, “Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle de 155 hemşirelik bölümü mezunumuza diplomalarını vereceğiz. Sizlere bundan sonraki meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda dönem birincisi Halime Aydın mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Yapılan hemşirelik yemininin ardından öğrenciler hep birlikte kep fırlattı.