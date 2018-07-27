Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde diploma heyecanı

Uludağ Üniversitesi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin son diploma töreni Sağlık Bilimler Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler için yapıldı. Törene UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Tunca, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, ailelerin kendilerine emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirerek donanımlı bir şekilde geri iade ettiklerini kaydetti. Dünyadaki en kıymetli şeyin insana hizmet olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüce, “İnsana hizmetin içerisinde de en kıymetlisi insan sağlığına hizmettir. Siz tam da bu alan üzerinde çalışacaksınız. Ayrıca bu hizmeti bir iş olarak değil, bir hayat tarzı olarak benimsediğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işi bir meslek olarak görmeyin, bir gaye, bir ideal olarak görün. Bunu yaparsanız, hem bu dünyada hem de ahirette kazançlı çıkarsınız. Bu meslek vatana hizmet, insana hizmet ve insanlığa hizmet için yapılan bir iştir. Sizleri bir kez daha tebrik ediyor, yeni hayatlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Tunca ise, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 713 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti. Okulun kuruluşundan itibaren toplam 1759 hemşire, 120 ebe ve 357 sağlık memuru mezun ettiklerini vurgulayan Dekan Berrin Tunca, “Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle 134 hemşirelik bölümü mezunumuza diplomalarını vereceğiz. Burada mezunlarımızı yeni hayatlarına uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlere bundan sonraki meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda dönem birincisi Şeyba Halime Bakırcı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Yapılan hemşirelik yemininin ardından öğrenciler hep birlikte kep fırlattı.