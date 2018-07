"Sağlık çalışanları sahipsiz değil"

Sağlık çalışanlarının kendi yöneticilerinden çektiklerini kimseden çekmediğini ifade eden Yünkül, "Yetersiz, başarısız, kaprisli, egolu yöneticiler bu özelliklerini gizlemek veya tatmin etmek için her zaman sağlık çalışanları üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Şu an için bu baskı araçlarına yeni bir tanesi daha eklendi. Sağlık çalışanları kendi görev yerlerinde çalışacaklarmış. Sağlık Bakanlığı bir yazı göndererek, demiş ki "sağlık personeli kendi görev yerinde çalışsın". Bu konuya ben de düz mantıkla baktığımda "evet" derim. Peki yapılan işlere bakınca karşımıza ne çıkıyor ona bakalım" dedi.

Bazı hastane yöneticilerinin bu yazıyı ve sağlık müdürlüğünde bu işi takip eden kişilerin sözlerini kullanarak arasında sorun olan sağlık çalışanlarının yerlerini değiştirerek mobbing uygulamaya başladığını iddia eden Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir çok kurumdan gelen şikayetlere baktığımızda yapılan işin ne derece saçma olduğunu görüyoruz. Örneğin bir hastanede kalite direktörü görevden alınıp, "sen bundan sonra doğumhanede çalışacaksın" deniyor. Müdürlük böyle talimat verdi. Peki bu kişinin görev yeri değişirken, neden diğer sağlık personelinin görev yeri değişmiyor. Çünkü bu kişi ile aranda sorun var. Ya da bu kişinin yerine gelecek olan kalite direktörü sağlık personeli olmayacak mı. Yine bugün karşılaştığımız ve ilçe başkanımıza yapılanı paylaşayım; Yenişehir Devlet Hastanesi yöneticilerinin geçen yıl kurban bayramındaki idari izin konusunda yaşanan sorunu bir yıldır çözemediklerini belirtmiştim. Benim sağlık çalışanlarının mağdur edildiği bir konuyu paylaşmamdan daha on gün sonra ne tesadüf ki bu yönetim yine Sağlık Bakanlığı’nın bu yazısını bahane ederek uzun zamandır taşınır yetkilisi olarak çalışan ilçe başkanımıza Ağustos ayından itibaren "pansumanda çalışacaksın" diye talimat vermiş. Peki aynı hastanenin başhekimine sormazlar mı? "Madem böyle bir iş yapacaksın, neden daha 1 hafta önce bir sağlık memurunu eczaneye çektin". Sekreterliğini yapan hemşireyi neden asli görevine vermiyorsun?. Bir hekimin daha düne kadar "bana mobbing yapıyor" dediği başhekimle aynı duruma düşmesi ne acı"

Sağlıkta geçmişte kurulan düzenin değişmediğini savunan Yünkül, "Sağlık çalışanlarının aldığı ek ödemeler yerlerde sürünürken, çalışma şartları her gün daha da ağırlaşırken, her gün sağlıkta şiddet olaylarını konuşurken, bu sıkıntıları nasıl düzeltiriz kaygısı taşıması gereken yöneticilerimiz hoşuna gitmeyen şeyler duyunca hemen çalışanları baskı altına alıyorlar. Sağlık çalışanlarının kendi asli görevlerinde çalışması konusunda Sağlık Müdürlüğü’nün bir tasarrufu olacaksa önce bunu kendi içerisinde yapmalı ve görev yapan tüm sağlık çalışanlarını (ebe, hemşire, doktor, sağlık memuru vs vs) hastanelere göndermeli. Sonra da hastanelerin tamamında istisnasız bir şekilde bu uygulamayı hayata geçirmeli. Bu yapılırsa biz de "evet, adaletli davranılıyor ve herkese aynı şey uygulanıyor" diyerek bunu destekleriz. Ama torpilini bulan bazılarına kıyak çekilirse o zaman söyleyecek sözümüz illa ki olacaktır. Açık ve net söylüyorum ki sağlık çalışanları sahipsiz değildir" şeklinde konuştu.