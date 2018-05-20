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20 Mayıs 2018 10:49

Sağlık çalışanları yaza merhaba dedi

VM Medical Park Bursa Hastanesi, düzenlediği ‘yaza merhaba’ etkinliği ile çalışanlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sağlık çalışanları yaza merhaba dedi

20 Mayıs 2018 10:49


VM Medical Park Bursa Hastanesi terasında düzenlenen yaza merhaba etkinliğinde sağlık çalışanlar güzel havanın tadını çıkardı. Bol bol fotoğraf kareleri çekilirken, açık havada yapılan çay sohbeti ise gece geç saatlere kadar devam etti. Bu etkinlikle hekimlerin ve mesai arkadaşlarının motivasyonunu arttırmaya hedeflediklerini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Bu tür etkinlikleri sık sık yapıyoruz. Sık sık hekimlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek onlarla değerlendirme imkanı da buluyoruz. Tabi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onları da ekibimizle tanıştırıyoruz. İşle ilgili fazla konuşmamaya gayret gösteriyoruz. Daha çok sosyal konulara giriyoruz” dedi.


Güney Marmara’nın sağlık üssü durumunda olduklarını belirten Arslan, “Bursa’daki en büyük özel hastaneyiz. En çok hekim kadrosuna sahip, en akademik kadroların bulunduğu özel hastaneyiz. İnşallah yeni yatırımlarımız var. Radyoterapi, nükleer tıp gibi 1-2 ay içerisinde devreye alacağımız çok büyük yatırımlarımız olacak. Onlarında devreye girmesiyle gerçekten Bursa’nın değil, Güney Marmara’nın çok önemli bir boşluğunu ihtiyacını da dolduruyor hale geleceğiz. Biz de yatırımlar durmaz her zaman Bursa halkının iyiliği içini Bursa halkının sağlığı için her türlü yatırımı, her türlü iyileştirmeyi, kadrolarımızı genişletmeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Yazı kışı yok bu işin. Yaz kış demeden biz sürekli iyileştirmeyle sürekli kalitemizi arttırarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.




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