Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 17:46

Sağlık için sahuru ihmâl etmeyin

Diyetisyen Dr.

Sağlık için sahuru ihmâl etmeyin

11 Mayıs 2018 17:46

Dilara Süngü Bulut, oruç tutanların mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini söyledi.


Ramazanda vatandaşlara nasıl beslenilmesi gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunan Dilara Süngü Bulut, “Ramazanda dikkat etmemiz gereken üç husus var. Bunlardan birincisi, iftarda yavaş yemek. Ramazan sofralarımız geniş sofralar oluyor, ama 15 dakikada bütün masayı silip süpürüyoruz. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Orucumuzu hurma ve su ile açtıktan sonra, bir kaşık çorbadan alıp, ortadaki peynir, zeytin gibi iftariyeliklerden beslenerek yemek tüketimimizi yavaşlatmamız lâzım. Eğer yemek yeme hızımızı yavaşlatmazsak, 16-17 saatlik açlığın üzerine bir anda midemize çok yüklendiğimiz için, iftardan yarım saat sonra karnımızda ciddi ağrılar ve uyku hâli hissedebiliriz. Bu bizi rahatsız edecektir. Ramazanda iftarımızı yavaş açarsak, mide sıkıntılarıyla karşılaşmamış oluruz” dedi.


Sahur ile iftar arasında mutlaka bir ara öğün yapılması gerektiğini söyleyen Dilara Süngü Bulut, “İkinci dikkat etmemiz gereken husus, iftardan sonra sahur ile iftar arasında mutlaka bir ara öğün olması. Eğer iftar ile sahur arasında bir ara öğün yapmazsak metabolik hızımız yavaşlamış olur“ diye konuştu.


“Mutlaka sahura kalkın”


Sahura kalkılmadığı zaman vücutta bakterilerin faal hâle geldiğini belirten Dr. Dilara Süngü Bulut, “Üçüncü altın kural olarak, sahura mutlaka kalkmalıyız. Çünkü yapılan araştırmalara göre, 16-17 saatlik açlıkla bağışıklık sistemimiz güçlenirken, 24 saatlik açlıktan sonra bağışıklık sistemimizde bir yavaşlama, bir gerileme oluyor. Bu durumda sahur yapılmadığı zaman vücudumuzda bakteriler aktif hâle geliyor, bu bizi hasta edebilir” dedi.


Sahurda mutlaka yumurta tüketilmesi gerektiğinden bahseden Bulut, “Sahurda ne yemeliyiz? Sahurda ağır yemeklerden kaçınmamız gerekir. Çünkü ağır beslendiğimizde, öğlene doğru mide ağrısı ve midemizde acımalar, ekşimeler olabilir. Bunu engellemek maksadıyla kahvaltı türü sahur yapmalıyız. Tok tutucu bazı anahtar gıdalarla beslenmemiz lazım. Bunlardan en önemlisi yumurtadır. Eğer safra kesesiyle, kolesterolle ilgili bir rahatsızlığımız yoksa, mutlaka sahurlarda yumurta yemeye özen gösterelim” diye tavsiyede bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç