Sağlık için sahuru ihmâl etmeyin

Dilara Süngü Bulut, oruç tutanların mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini söyledi.

Ramazanda vatandaşlara nasıl beslenilmesi gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunan Dilara Süngü Bulut, “Ramazanda dikkat etmemiz gereken üç husus var. Bunlardan birincisi, iftarda yavaş yemek. Ramazan sofralarımız geniş sofralar oluyor, ama 15 dakikada bütün masayı silip süpürüyoruz. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Orucumuzu hurma ve su ile açtıktan sonra, bir kaşık çorbadan alıp, ortadaki peynir, zeytin gibi iftariyeliklerden beslenerek yemek tüketimimizi yavaşlatmamız lâzım. Eğer yemek yeme hızımızı yavaşlatmazsak, 16-17 saatlik açlığın üzerine bir anda midemize çok yüklendiğimiz için, iftardan yarım saat sonra karnımızda ciddi ağrılar ve uyku hâli hissedebiliriz. Bu bizi rahatsız edecektir. Ramazanda iftarımızı yavaş açarsak, mide sıkıntılarıyla karşılaşmamış oluruz” dedi.

Sahur ile iftar arasında mutlaka bir ara öğün yapılması gerektiğini söyleyen Dilara Süngü Bulut, “İkinci dikkat etmemiz gereken husus, iftardan sonra sahur ile iftar arasında mutlaka bir ara öğün olması. Eğer iftar ile sahur arasında bir ara öğün yapmazsak metabolik hızımız yavaşlamış olur“ diye konuştu.

“Mutlaka sahura kalkın”

Sahura kalkılmadığı zaman vücutta bakterilerin faal hâle geldiğini belirten Dr. Dilara Süngü Bulut, “Üçüncü altın kural olarak, sahura mutlaka kalkmalıyız. Çünkü yapılan araştırmalara göre, 16-17 saatlik açlıkla bağışıklık sistemimiz güçlenirken, 24 saatlik açlıktan sonra bağışıklık sistemimizde bir yavaşlama, bir gerileme oluyor. Bu durumda sahur yapılmadığı zaman vücudumuzda bakteriler aktif hâle geliyor, bu bizi hasta edebilir” dedi.

Sahurda mutlaka yumurta tüketilmesi gerektiğinden bahseden Bulut, “Sahurda ne yemeliyiz? Sahurda ağır yemeklerden kaçınmamız gerekir. Çünkü ağır beslendiğimizde, öğlene doğru mide ağrısı ve midemizde acımalar, ekşimeler olabilir. Bunu engellemek maksadıyla kahvaltı türü sahur yapmalıyız. Tok tutucu bazı anahtar gıdalarla beslenmemiz lazım. Bunlardan en önemlisi yumurtadır. Eğer safra kesesiyle, kolesterolle ilgili bir rahatsızlığımız yoksa, mutlaka sahurlarda yumurta yemeye özen gösterelim” diye tavsiyede bulundu.