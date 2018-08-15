Sağlık için yürüdüler

Bursa Kanser Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ile Mobilyacılar Odası katkılarıyla “Sağlıklı hayata Davet” yürüyüşü tertiplendi. Hükümet konağı önünden belediye önüne kadar süren yürüyüşte sağlıkla ilgili sloganlar atıldı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Sani Konukoğlu konferans salonunda sağlık ve kanser hakkında konferans düzenlendi. Medikal Onkolog Uzm. Dr. Adem Deligönül ve Genel Cerrahi Uzm. Dr. Uygar Düzci’nin konuşmacı olarak katıldığı konferans, Bursa Kanser Derneği Başkanı Aysun Arslan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Arslan, “Bugün bizim için mühim bir gün. İnegöl’e ilk olarak adımımızı attık. Erken teşhis ile bugün bir saat, yarın bir hayat kazanabilmek istiyoruz. Bu çalışmada bizlere destek olan belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise,, “Ben de 8 aydır İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Ancak göreve geldiğim günden bu güne ifade ettiğim bir şey var; küçük dokunuşlarla büyük farklıklar oluşturabiliriz. Bunu ısrarla uygulamaya devam ediyorum. Sağlık ihmâl edebiliyor. Bugün bir otomobilini bile yılda bir iki kez bakıma, kontrole götürürken, kendi sağlığımızı hiçe sayıyoruz” dedi.