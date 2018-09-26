Sağlık için yürüdüler

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin öncülüğünde vatandaşlar sağlık için yürüdü.

Belediye tarafından tertiplenen ‘Sağlıklı Hayat Yürüyüşü' ilgi gördü. Belediye Başkan Refik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı ile yetkililerin ve vatandaşların da katıldığı yürüyüş, Engelsiz Kafe'den başlayıp, Fayton Kafe'de son buldu. Yürüyüşü katılanlara Gemlik Belediyesi tarafından simit ve zeytin ile çay ikram edildi.

Sporun düzenli yapıldığı takdirde kalp sağlığı açısından büyük faydaları olduğuna dikkat çeken Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Spor, dostluk, kardeşlik ve dayanışma için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir. Bu anlamda bugün sağlıklı hayat için yürüyüş yaptık. Kilo kaybını sağlaması, kan basıncı kontrolünü kolaylaştırması, diyabette kan şekeri kontrolünü iyileştirmesi açısından sporu sosyal hayatımızın en önemli yanı haline getirmeliyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.