Sağlık Meslek Lisesi yeni binasına kavuşuyor

Okul binasında incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yeni binanın 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetişeceğini belirtti. Çelik, “Hüma Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 25 yıldan bu yana önce Süleyman Paşa, ardından Ticaret ve son olarak da Subaşı okullarında eğitim ve öğretimini sürdürüyordu. Önemli bir eksikliğin gideriliyor olması bizleri mutlu etti. Binamız tamamen bitti. Ufak tefek rötuşlar atılıyor. İnşallah 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına yetişecek. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz da, 25 yıllık hasretin bittiğini belirterek, “16 derslikli yeni okul binamızın bitmesi bizleri mutlu etti. Böyle bir okulu ilçemize kazandırdıkları için belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve ilçe idarecilerimize teşekkür ediyorum. Sadece sınıflarıyla değil atölye binaları ile laboratuarları ve spor salonu ile gerçekten mükemmel bir okul. İnşallah bundan sonra bu okuldan hayırlı nesiller yetiştireceğiz” diye konuştu.

Okul Müdürü Metin Azak’ta, 500 öğrenci kapasiteli okulun çağın normlarına uygun bir okul olduğunu söyledi.