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10 Ağustos 2018 15:09

Sağlık Müdürlüğü’nden kurban keseceklere uyarı

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Müdürlüğü’nden kurban keseceklere uyarı

10 Ağustos 2018 15:09

Mehmet Kavak, kurban bayramı öncesi halka çeşitli ikaz ve tavsiyelerde bulundu.


Dr. Mehmet Kavak, hayvanlardan insanlara geçen bir takım rahatsızlıklar olduğuna dikkat çekerek, “Başta hayvanlardan insanlara geçen (zoonotik) hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlık, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine derince gömülerek imha edilmesi gibi konularda halkımızın bilgilendirilmesi çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir” diye konuştu


Bu rahatsızlıklara karşı tedbirli olmak gerektiğini ifade eden Kavak, “Kurbanlar kesildikten sonra kurban etlerinin mutlaka sağlıklı ortamlarda muhafaza etmeli. Ayrıca kesilen hayvanların hastalık taşıyan diğer iç organların (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere verilmemesi gerekir. Bütün bunlar usulüne uygun bir şekilde imha edilmeli veya derin çukurlara gömülmelidir” dedi.




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