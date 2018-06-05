Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye’yi değil, tüm mazlum coğrafyayı ilgilendirdiğini söyledi.

Düzenlenen iftar programına AK Parti milletvekili adayı Uz. Dr. Mustafa Esgin, AID Genel Başkanı Uz. Dr. Mevlüt Yurtseven, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının yöneticileri, ilçe başkanları ve iş yeri temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 24 Haziran seçimleri sadece Türkiye’yi değil, tüm mazlum coğrafyaları da ilgilendirmekte olduğunu söyledi. Yünkül, “Ek göstergelerin 3 bin 600’e çıkarılması sağlık çalışanları açısından da çok önemlidir. Yıllardır talepte bulunduğumuz bir konunun masaya getirilmiş olması bizler açısından memnuniyet vericidir. İnşallah bununla birlikte yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sorunlarının da çözümünü bekliyoruz. AK Parti’den aday olan Mustafa Esgin’in adaylığını önemsiyoruz. Çünkü kendisi sağlık camiası içerisinde yer alan ve yıllarca sağlık teşkilatının içerisinde çalışan birisidir. Sağlık çalışanlarının sorunlarını yakından bildiği için milletvekili olduktan sonra bu sorunların çözümü için sağlık çalışanlarına her zaman destek vereceğine inanıyoruz. Bizler her zaman üreten tarafta olduk. Bundan dolayı seçimimiz yaparken de kim ne vaat ediyor ona bakıyoruz. Bazıları yapılanları bozacağını ifade ederek propaganda yürütüyor. Ancak Sağlık-Sen teşkilatları yapılanı bozandan değil, taş üstüne taş koymak için geleni seçecektir. Bu seçim istikrarlı bir Türkiye için önemlidir” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Uz. Dr. Mustafa Esgin ise, “Yıllardır Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sizin içinizden çıkan, bu camianın bir ferdiyim. Mecliste sizlerin sesi olacağım. Sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü için sizlerle birlikte çalışacağız. 3 bin 600 ek göstergenin çıkması, yıpranma payı sorunu ve ek ödemeler ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümü için elimizden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Sağlık-Sen’in ortaya koyduğu görüşleri önemsiyoruz ve sürekli istişare halinde olacağız. Bu seçimler Türkiye için ne kadar önemli ise tüm İslam coğrafyaları içinde o kadar önemlidir. Bizler her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.