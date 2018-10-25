Sağlık Sen'den öğrencilere kitap desteği

Sağlık-Sen Bursa Şubesi'nin Bursa Devlet Hastanesi'nde görev yapan temsilci ve üyeleri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Hastane temsilcilerinin önderliğinde hastanede görev yapan Sağlık-Sen üyelerinden ilkokul öğrencilerine hediye edilmek üzere kitap talebinde bulundu. Yapılan çağrıya büyük bir destek veren hastane çalışanlarından gelen 650 kitap Balabanbey Dörtçelik İlkokulu öğrencilerine dağıtılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.

Kitapların tesliminde hazır bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren Devlet Hastanesi temsilcilerine ve kitap bağışında bulunan Sağlık-Sen üyeleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Okumanın önemine değinen Yünkül; "Sağlık-Sen olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bir çok konuda teşkilat olarak çeşitli yardım kampanyaları düzenledik. Bursa Şubesi olarak 80 yetim sahiplendik ve onlara destek verdik. Devlet Hastanesi temsilcilerimiz böyle bir kitap desteği için organizasyon yapacaklarını söylediklerinde çok mutlu oldum. Bazı insanlarımızın imkanı varken okumuyor, bazı insanlarımız ve çocuklarımızda imkansızlıktan okuyamıyor. Bize düşen kitap ile çocuklarımızı buluşturmak. İnşallah bu güzel organizasyon örnek teşkil eder ve devamını diğer hastanelerimiz ile gerçekleştiririz" dedi.

Okula teslim edilen kitaplardan bir kısmını öğrencilere dağıtan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül ve Bursa Devlet Hastanesi temsilcileri öğrencilerle sohbet etti.