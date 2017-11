Sağlıkçı kadınlardan şiddete tepki

Sağlık-Sen Bursa Şubesi Kadın Kolları üyesi sağlıkçı kadınlar, ortak basın açıklaması yaptı. Kadın Kolları Başkanı Şenay Koç, "Sevgileriyle hayatımızı yeşerten, huzur katan, kutsal bildiğimiz güzelliklere ruhunu adayan, ailesinin mutluluğuna kol kanat geren fedakar kadınlarımız Allah’ın birer emanetidir. Kadınlarımız 15 Temmuz’da hain kurşunların üzerine koşup giderken kime ulaşmayı istediler acaba? Üyelerinin çoğu kadın olan Sağlık-Sen kadınlar komisyonu olarak kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş şiddete hayır demek ve toplumun her kesiminde oluşması gereken dayanışmayı sergilemek için bugün buradayız. Şiddet, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de var. Şiddet, kadınlar ve kız çocuklarının hayatlarını olumsuz etkileyen, temel hak ve hürriyetlerini ihlal eden ve bu haklara erişmelerini engelleyen en önemli sebeplerdendir. Şiddet, insanlık suçudur. Yapılan istatistikler bize gösteriyor ki, dünyada ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet maalesef her geçen gün artarak devam etmektedir. Günde ortalama 5 kadının öldürüldüğü, her 4 saatte bir kadının şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı ülkemizde kadınların dayanışması daha bir önem arz etmektedir. Üstelik istatistiklere yansımayan aile içi şiddetin zannedilenin çok daha üstünde olduğu tahmin edilmektedir. Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun bütün kesimlerine çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.