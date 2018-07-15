Sağlıklı bel ve boyun için yapılması gerekenler

Ali Şahabettinoğlu, kötü duruş ve hareketsizliğin bel ve boyun rahatsızlıklarının başlıca sebebi olduğunu söyledi.

Günlük yaşam temposu içerisinde farkında olmadan yapılanlar, omurga sağlığına uygun olmayan her yanlış hareket ve duruşun, omur, disk, eklem ve bağ dokularında zamanla yıpranmalara sebep olacağını ifade eden Ali Şahabettinoğlu, "Özellikle hem iş hem de özel hayatımızda bilgisayar kullanımı, akıllı telefonlar, uzun- hareketsiz çalışma saatleri, iş hayatındaki acımasız rekabet koşulları ve stres özellikle boyun ve bel bölgesindeki ağrıların artmasına ve bu ağrıların kronikleşip hastalık haline gelmesine sebep oluyor. Omurgamızın bizlere uzun yıllar sağlıklı hizmet edebilmesi için onu iyi korumak ve ekonomik kullanmak gerekir. Bunun için doğru duruş ve oturuş pozisyonlarının öğrenilmesini ve sabah kalktığımızda güne esnetme, germe egzersizleri ile başlamak gerekir” diye konuştu.

Gerginlik ve stres kas spazmlarına, ağrılara yol açabildiğinden mümkün olduğunca olumlu düşünmek gerektiğini belirten Şahabettinoğlu, “Ani ve sert hareketlerden kaçınılmalı. Bir şey kaldırırken ya da yerden bir şey alırken dizler bükerek alınmalı ve fazla yükseğe de uzanmamalı. Sırt çantalarınız çok ağır olmamalı. Fazla kilolardan doğru spor egzersizleriyle kurtulmalı. Bol su içilmeli ve egzersiz ile karın-bel ve sırt kasları güçlendirilmeli. Bel ve boyun sağlığına uygun yastık-yatak, sandalye-koltuk seçiminize özen gösterilmeli. 30 dakikadan fazla oturmamalı. Araç ile seyahatlerde bir buçuk saatte bir mola verip birkaç dakika yürüyüş yapılmalı” diye konuştu.

Bel ve boyun ağrıları kronikleşmiş, düzleşme ya da fıtık rahatsızlığı olan hastalara uygulanan manuel (elle) tedavi hakkında bilgi veren Şahabettinoğlu, “Bu tedavi yöntemiyle ile yüzde 98 hasta iyileşmektedir. Tedavi ise 2 ile 8 seans ve haftada 1 ya da 2 kez uygulanmaktadır. Bel ve boyun fıtıklarında sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerekebilir. Ameliyatlar ilerleyen kas gücü kaybı olan veya ameliyatsız tedavilere cevap vermeyen hastalarda gerekmektedir” dedi.