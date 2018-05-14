Sağlıklı bir Ramazan ayı için ipuçları

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısının değiştiğine dikkat çeken Hallaç, “Normal koşullarda bireylerin beslenme programında 3-4 öğün yer alırken bu miktar Ramazan ayında 2 öğüne düşer. Besin öğeleri içeriklerine büyük özen gösterilmelidir. Sahura kalkmamak veya sadece su içip yatmak, zaten uzun olan açlık süresini daha da uzatmaktadır. Bu durum açlık kan şekerinin daha hızlı düşmesini sağlayarak gün içerisinde verimsizliğe sebep olmaktadır. Sahurda yavaş sindirilen, midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik oluşturmayacak besinler tercih edilmelidir. Kahvaltılık türünde tok tutacak besinleri tercih etmek gerekir. Tuzlu peynir, zeytin, salam, sucuk gibi çok baharatlı, tuzlu, yağlı ve kalorili besinler tüketilmemelidir. Anne sütünden sonra en kaliteli proteine sahip olan yumurtanın sahur menüsüne eklenmesi iftara kadar olan açlık hissinin azalmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Yumurtayı sadece haşlama olarak değil, az yağlı peynirle yapılmış bir omlet veya menemen olarak tüketmek de gerektiğini ifade eden Hallaç, "Ayrıca kan şekerinin uzun süre düşmesini önleyen protein oranı daha yüksek süt, yoğurt, peynir gibi yiyeceklerle birlikte tam tahıllı ekmek ve yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı, çorba veya zeytinyağlılardan oluşan hafif bir öğün tüketilebilir” diye konuştu.

Kızartılmış besinlerin, gün boyunca mide bulantısına sebep olabileceğinin altını çizen Hallaç, “Kızartma, kavurma gibi sağlıksız pişirme yöntemleri yerine ızgara, haşlama, buğulama ve fırında pişirme yöntemleriyle yapılmış besinler tercih edilmelidir. Uzun süren susuzluk ve havaların sıcak olması vücudun sıvı ihtiyacını arttırmaktadır. Bu yüzden iftar ile sahur arasında bol su içilmelidir. Sıvı kaynağı olarak ayrıca ayran, mineralli sular, taze meyve suları ve su oranı yüksek meyveler tüketilebilir. Aşırı çay, kahve tüketimi vücudun sıvı ihtiyacını arttıracağından, Ramazan ayında tüketimi kısıtlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Fatma Hallaç, “Orucu hurma, kuru kayısı gibi bir meyveyle açıp iftara çorba ve salata gibi hafif besinlerle başlanılması, sonrasında en az 15 dakika ara verilip az yağlı bir et yemeği veya sebze yemeğiyle devam edilmesi uygun olur. İftarda kan şekerini dengeli yükseltecek besinler tüketilmelidir. Beynin tokluk sinyallerini 10-15 dakika sonra gönderdiği de göz önüne alınarak yemekleri yavaş yavaş, iyi çiğneyerek ve öğünlere bölerek tüketmeliyiz" diye konuştu.